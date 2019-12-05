Во Франции общественный транспорт встал из-за общенациональной забастовки

Во Франции встал общественный транспорт, поскольку водители не вышли на работу из-за общенациональной забастовки против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, сообщает в четверг, 5 ноября, издание The Local.

Кроме того, закрыты станции парижского метро, работают только две линии с беспилотными поездами.

Несмотря на холодную погоду, парижане используют самокаты и велосипеды, чтобы добраться до работы.

«Кажется, все основательно подготовились. Множество людей пользуются велосипедами. У тех, кто бегал с взволнованным видом, были большие чемоданы, вероятно, они были туристами», — сообщила находящаяся в Париже репортер издания Ингри Берго.

Она добавила, что на улицах дежурит множество сотрудников парижского общественного транспорта, которые помогают жителям.

Британские авиакомпании Easyjet, British Airways и ирландская авиакомпания Ryanair отменили несколько сотен рейсов во Францию и обратно, а Air France отменила 30% внутренних рейсов.

Участники протеста перекрыли часть дорог. Представители движения «Желтые жилеты» заблокировали семь из восьми нефтебаз страны, что становится все более критичным для ситуации с топливом на автозаправках. К настоящему моменту бензин полностью закончился более чем на 200 заправках.

Ранее в четверг сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.

Общенациональная забастовка началась во Франции 5 декабря. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро. Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить с 2025 года 42 пенсионных режима, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег. Всего по стране заявлено 245 манифестаций