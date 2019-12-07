Стороннику Макрона предъявили обвинения в хищении бюджетных средств

Лидеру французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру предъявили обвинения в причастности к хищению средств из бюджета. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил телеканал BFM.

По его информации, политика подозревают в организации системы создания фиктивных рабочих мест среди депутатов Демократического движения в Европарламенте.

В пятницу Байр предстал перед судебными следователями.

Байр известен как политический сторонник президента Франции Эмманюэля Макрона. В феврале 2017 года он снял свою кандидатуру на пост главы государства в середине предвыборной кампании и предложил Макрону свою поддержку.

В феврале 2019 года бывшего сотрудника администрации президента Франции Александра Беналля взяли под стражу из-за несоблюдения им правил судебного контроля.