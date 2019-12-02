Генпрокурор Израиля направил в кнессет обвинение против Нетаньяху

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит направил спикеру кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило государственное радио Израиля «Кан РЭКА».

По информации радиостанции, в письме генпрокурор указал, что слушания по делам Нетаньяху будут проводиться в Окружном суде Иерусалима. Также Мандельблит отметил, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить кнессет предоставить ему иммунитет.

21 ноября генеральный прокурор Израиля принял решение предъявить Нетаньяху обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве. Премьер-министра подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнес-сообщества в обмен на политические услуги и подкупе СМИ.

Наиболее серьезное обвинение в отношении Нетаньяху связано с так называемым делом 4000. По мнению следователей, он предоставлял правовые привилегии и налоговые послабления израильской телекоммуникационной группе Bezeq. Взамен принадлежащий этой компании портал Walla публиковал только положительные материалы о проводимой премьером политике, а также о его окружении и семье.

Сам Нетаньяху неоднократно опровергал причастность к коррупции, а выдвинутые против него обвинения называл охотой на ведьм. По данным СМИ, процесс в отношении политика может занять около года, в течение которого глава правительства по закону не обязан уходить в отставку.