Прямой эфир

Генпрокурор Израиля направил в кнессет обвинение против Нетаньяху

0
Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит направил спикеру кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило государственное радио Израиля «Кан РЭКА».

Продолжение преследует: Нетаньяху вновь доверили формирование кабинета
У действующего премьера есть 42 дня, чтобы собрать коалиционное большинство и удержаться у власти

По информации радиостанции, в письме генпрокурор указал, что слушания по делам Нетаньяху будут проводиться в Окружном суде Иерусалима. Также Мандельблит отметил, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить кнессет предоставить ему иммунитет.

21 ноября генеральный прокурор Израиля принял решение предъявить Нетаньяху обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве. Премьер-министра подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнес-сообщества в обмен на политические услуги и подкупе СМИ.

Наиболее серьезное обвинение в отношении Нетаньяху связано с так называемым делом 4000. По мнению следователей, он предоставлял правовые привилегии и налоговые послабления израильской телекоммуникационной группе Bezeq. Взамен принадлежащий этой компании портал Walla публиковал только положительные материалы о проводимой премьером политике, а также о его окружении и семье.

Сам Нетаньяху неоднократно опровергал причастность к коррупции, а выдвинутые против него обвинения называл охотой на ведьм. По данным СМИ, процесс в отношении политика может занять около года, в течение которого глава правительства по закону не обязан уходить в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота
Генпрокурор Израиля планирует обвинить Нетаньяху во взяточничестве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019