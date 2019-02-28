Генпрокурор Израиля планирует обвинить Нетаньяху во взяточничестве

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мендельблит намерен предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Об этом генпрокурор объявил в четверг, 28 февраля. По его словам, коррупционное расследование в отношении главы правительства и его приближенных длилось не менее трех лет. Это первый случай в истории еврейского государства, когда глава надзорного органа выдвигает обвинения во взяточничестве против премьера, пишет Haaretz.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнес-сообщества в обмен на политические услуги и подкупе СМИ. Наиболее серьезное обвинение в отношении Нетаньяху связано с так называемым делом 4000. По мнению следователей, он предоставлял правовые привилегии и налоговые послабления израильской телекоммуникационной группе Bezeq. Взамен принадлежащий этой компании портал Walla публиковал только положительные материалы о проводимой премьером политике, а также о его окружении и семье.

Схожая история обрисована в «деле 2000», согласно которому Нетаньяху помог владельцу газеты Yedioth Ahronoth Арнону Мозесу в поисках инвесторов в обмен на информационную поддержку перед выборами в парламент в 2015 году.

Сам Нетаньяху неоднократно опровергал причастность к коррупции, а выдвинутые против него обвинения называл «охотой на ведьм». По данным СМИ, процесс в отношении политика может занять около года, в течение которого глава правительства по закону не обязан уходить в отставку.

В правящей партии премьер-министра «Ликуд» заявление генпрокурора увязали с предстоящими парламентскими выборами, которые должны пройти в Израиле 9 апреля текущего года. Там отметили, что подобное «политическое преследование» в преддверии голосования является «вопиющим и беспрецедентным вмешательством в выборы», пишет The Times of Israel.

В свою очередь, лидер израильской оппозиции Шелли Яхимович заявила, что Нетаньяху больше не может быть премьер-министром после того, как генпрокурор объявил о намерении предъявить ему обвинения во взяточничестве.

«С этого печального момента он борется за свою личную жизнь, он не в состоянии бороться за жизнь граждан, не может быть премьер-министром и даже не может участвовать в выборах», — приводит ее слова издание.

Яхимович призвала Нетаньяху сложить свои полномочия и не тащить за собой в эту историю страну и народ, отметив, что он «не Супермен», который может справиться со всеми проблемами сразу.