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Нетаньяху отреагировал на обвинения в коррупции

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг причастность его семьи к коррупции, пишет 2 декабря New York Post. Так он отреагировал на информацию о том, что полиция рекомендовала предъявить обвинения ему и его супруге. 

«Рекомендации полиции не имеют юридической силы. Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей. Я уверен, что в этом случае они, изучив дело, придут к тому же выводу — ничего нет, потому что ничего не было», — цитирует «РИА Новости» заявление Нетаньяху.

Израильская полиция 2 декабря объявила, что собрала достаточно доказательств взяточничества четы Нетаньяху. По версии следствия, глава правительства продвигал интересы крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на благосклонное освещение своей деятельности на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

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Также органы правопорядка рекомендовали обвинить премьер-министра в коррупции по другим делам. Речь шла в том числе о приеме подарков от друзей-миллиардеров и о положительном освещении в СМИ в пользу рекламы для газеты.

Материалы дела и рекомендации полиции рассмотрит генеральная прокуратура. Ее сотрудники решат, стоит ли предъявлять обвинения.

18 ноября Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. После этого он стал контролировать портфель премьера и четыре министерских поста: главы МИДа, министра обороны, здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

В октябре началось рассмотрение дела о взяточничестве против его супруги Сары Нетаньяху. Ее обвинили в растрате бюджетных средств на личные нужды. По версии следователей,она и бывший завхоз канцелярии премьера в Иерусалиме Эзра Сеидофф заплатили около $100 тыс. за услуги одного из самых известных в городе шеф-поваров. Его блюда доставляли в резиденцию главы кабмина с 2010 по 2013 год в обход существующего запрета на заказ ресторанных блюд при наличии повара в штате учреждения. Для сокрытия преступления завхоз и супруга премьера указывали недостоверные данные в финансовых отчетах домовладения, где работники кухни были обозначены как ремонтники.

Согласно правилам государства, повара в резиденции премьер-министра должны обеспечить им и их ближайшим родственникам ежедневное питание. В тех случаях, когда повара не работают, семье премьер-министра разрешается заказывать питание, оплачиваемое по программе, до стоимости 200 шекелей (около $54) за человека плюс налог. Также государство должно оплачивать счет для частных гостей премьер-министра и его или ее супруга, если это не социальное или семейное мероприятие, в котором участвуют более 20 человек. Сару Нетаньяху обвинили в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении общественного доверия и подделке документов.

В июне премьер-министра в третий раз допрашивали по вышеупомянутым обвинениям. Однако тогда он являлся подозреваемым лишь по двум делам. Фигурантами по делу о связи с компанией «Безек» проходили бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор минсвязи Шломо Филбер, владелец «Безек» Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

В 2016 году полиция Израиля допрашивала Сару Нетаньяху по так называемому делу о резиденции главы правительства более 10 часов. Тогда дело состояло из трех отдельных эпизодов, но до стадии выдвижения обвинений дошел лишь один. Сара Нетаньяху обвинения не признавала. В том же году полиция получила ордер на допрос ее супруга

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