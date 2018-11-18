Нетаньяху прокомментировал принадлежность Голанских высот

Голанские высоты всегда будут принадлежать Израилю. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Израиль навсегда останется на Голанских высотах. Голанские высоты всегда будут в наших руках», — цитирует ТАСС слова представителя еврейского государства на еженедельном заседании правительства.

Также он поблагодарил США за выступление в комитете Генассамблеи ООН против осуждающей оккупацию Голан резолюции.

«В прошлый четверг посол США в Израиле Дэвид Фридман уточнил, что США решили голосовать против традиционной резолюции, осуждающей нас за присутствие на Голанских высотах. Это действительно произошло», — пояснил премьер, поблагодарив американского лидера за «важный и справедливый голос», отвечающий политике Израиля.

16 ноября большая часть членов комитета Генассамблеи ООН проголосовала за очередную резолюцию против оккупации Израилем Голанских высот. Вашингтон впервые не согласился с подобной позицией. Ранее США воздерживались от высказываний по данному вопросу.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», утвердивший суверенитет еврейского государства над Голанами. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной.