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Своих бросают

Почему США отказали в военной поддержке сирийским боевикам в южной зоне деэскалации
Фото: REUTERS/Alaa Al-Faqir
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Своих бросают
2018-06-26 13:34:23">
2018-06-26 13:34:23
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США направили вооруженной сирийской оппозиции в южной зоне деэскалации послание, в котором предупредили, что не станут вмешиваться в ситуацию в случае дальнейшего обострения обстановки в том районе и активизации боевых действий со стороны правительственных войск. При этом еще совсем недавно Вашингтон предостерегал Дамаск от наступления и угрожал ответить на него силой. Почему США вдруг резко поменяли позицию и как будет развиваться ситуация — выяснял портал iz.ru.

Риторика смягчается

Боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам сирийского Дераа

Об отправке американцами сообщения сирийской вооруженной оппозиции, находящейся в районе провинции Дераа на юге страны, сообщили сразу агентство Reuters и катарский телеканал «Аль-Джазира». Причем последний также связался с представителями вооруженных группировок, и те подтвердили, что действительно получили послание.

— Принимая решения, вы не должны полагаться или ожидать от нас военного вмешательства, — говорится в документе.

Там также отмечается, что руководство США «понимает, с какими тяжелыми условиями вы (то есть боевики вооруженной оппозиции. —  iz.ru) сталкиваетесь, и по-прежнему советует русским и сирийскому режиму не предпринимать военных мер, которые нарушают (режим прекращения огня) в зоне (деэскалации)».

При этом не далее как 15 июня в Госдепартаменте предупредили, что «США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области (то есть в зоне деэскалации на юге страны. — iz.ru)».

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Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли

Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
СМИ сообщили об отказе США поддерживать повстанцев на юге Сирии

21 июня официальный представитель американского дипломатического ведомства Хизер Науэрт вновь выразила обеспокоенность «в связи с сообщениями об участившихся операциях сирийского режима в границах зоны деэскалации» и предупредила «как Россию, так и режим Асада о серьезных последствиях подобных нарушений».

А уже на следующий день, то есть еще до появления сообщений об отправке Вашингтоном послания боевикам, тональность американцев стала куда более мягкой: в заявлениях исчезли угрозы в адрес Москвы и Дамаска.

— Нарушения сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии должны прекратиться, — сказала постпред США в ООН Никки Хейли. — Мы ожидаем, что Россия приложит усилия, чтобы соблюдать режим прекращения огня, который был установлен при ее помощи, и использовать свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе страны. В итоге Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии.

Дьявол в деталях

Генсек ООН призвал к прекращению военной эскалации в Сирии

Зона деэскалации в районе Дераа заняла особое положение среди всех остальных. Как минимум договоренность о ее создании была достигнута не в ходе переговоров в Астане между представителями Москвы, Анкары и Тегерана, а по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле 2017 года. Кроме того, те районы граничат с оккупированными Израилем Голанскими высотами, а потому вопрос обеспечения безопасности Израиля был центральным в ходе всех консультаций за последние недели и месяцы. По крайней мере, для американского лидера, который проводит откровенно произраильскую политику, точно.

По сути, Дональду Трампу пришлось разгребать те проблемы, которые сами себе создали израильские власти. Не секрет, что с самого начала сирийского кризиса они оказывали разностороннюю поддержку боевикам и лечили их. При этом сирийцы постоянно демонстрировали оружие израильского производства, захваченное у экстремистов в ходе боев. На практике эффект был достигнут обратный: власти в Дамаске устояли, а к израильским границам стали подбираться отряды ливанского движения «Хезболла» и иранские военные.

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Артиллерийские позиции ливанского движения «Хезболла» в Сирии

Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
Помпео заявил о приверженности сохранению зоны деэскалации в Сирии

Не случайно в соглашении о создании зоны деэскалации на юге значится пункт об отводе от нее всех несирийских сил. Впрочем, до недавнего времени эта часть договоренностей оставалась нереализованной (хотя многие антисирийские СМИ и политологи высказывают мнение, что иранцы и члены «Хезболла» просто-напросто переоделись в сирийскую форму и по-прежнему находятся в том районе). И именно ей были посвящены последние консультации между большинством заинтересованных стран.

В то же время взаимопонимание между Россией, Израилем и США явно сложилось довольно быстро. Как заявил 28 мая глава МИДа Сергей Лавров, итогом работы по зоне деэскалации на юге «должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики». Удовлетворение такой позицией впоследствии выразил израильский посол в Москве Гарри Корен.

Дальше, видимо, оставалось согласовать детали. И делалось это довольно активно. 31 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вновь лидеры двух стран связались 15 июня. 19 июня СМИ сообщили о секретном визите главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата в Москву, где он встретился со своим коллегой Николаем Патрушевым.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд

Фото: ТАСС/Роман Исмайлов

На этом фоне начальник Генерального штаба ВС России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов 8 июня провел встречу с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Среди прочего обсуждалась Сирия. Ей же был посвящен и телефонный разговор двух генералов, который состоялся 14 июня.

Первая группировка Сирийской свободной армии перешла на сторону Асада

Очевидно, в ходе всех этих многочисленных консультаций некая договоренность все-таки была достигнута и Израиль получил гарантии, которые его устроили. В таких условиях вооруженной сирийской оппозиции была уготована судьба оказаться выброшенной на свалку истории, что полностью соответствует американским подходам во внешней политике.

Обстановка накаляется

Одновременно с новостями о передаче послания боевикам оппозиции Россия активизировала свои действия в районе Дераа. В ночь на 24 июня ВКС совершили 20 боевых вылетов и нанесли удары по позициям экстремистов. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека — источник, прямо скажем, сомнительный, известный частыми вбросами. Тем не менее на момент подготовки материала опровержения этой информации со стороны Минобороны не последовало. К тому же в России традиционно подчеркивают, что удары наносят не по оппозиции, а по террористам. А как заявил 25 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин, боевики «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (деятельность обеих организаций запрещена в России) контролируют «свыше 40%» территории южной зоны деэскалации.

Между тем Дамаск еще за несколько недель до этого начал стягивать к тому району дополнительные силы. В местных СМИ сообщают, что этот процесс до сих пор продолжается.

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Пулеметчик сирийской армии в обороне

Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
Боевики атаковали сирийских военных в зоне деэскалации

Не сидят сложа руки и террористы. Более 1 тыс. боевиков «Джебхат ан-Нусры» в ночь на 23 июня атаковали позиции сирийской армии в районе южной зоны деэскалации. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон. Наступление удалось остановить. Новую атаку экстремисты предприняли уже 25 июня. Впрочем, снова безуспешную.

Одновременно с боевыми действиями идет и процесс примирения. Ранее стало известно, что крупная группировка оппозиционной Сирийской свободной армии перешла на сторону законного правительства. Теперь бывшие боевики будут сражаться против террористов плечом к плечу с армией. А 24 июня появились сообщения, что их примеру последовали несколько других группировок.

Тем не менее, далеко не все «оппозиционеры» готовы к мирному урегулированию. Несколько недель назад боевики договорились о создании единой группировки, получившей название «Армия спасения». А на днях у них появился еще и единый оперативный штаб, который будет координировать ход операций против правительственных войск.

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Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Впрочем, все это выглядит как тщетные попытки оттянуть неизбежный конец. Ведь изначально договоренности о зонах деэскалации предполагали, что их существование носит временный характер. В конечном счете они должны перейти под контроль законных сирийских властей. Раньше так произошло с пригородом Дамаска Восточной Гутой, затем последовал район пересечения провинции Хама и Хомс. Теперь настала очередь южной зоны.

Последней соломинкой (хотя, по правде говоря, хорошим бревном) для боевиков была американская поддержка. Теперь же, судя по всему, им придется рассчитывать только на свои силы.

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