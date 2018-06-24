СМИ сообщили об отказе США поддерживать повстанцев на юге Сирии

В администрации США заявили, что «Свободной сирийской армии» не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе с Иорданией и в районе Голанских высот, занятых Израилем.

Согласно сообщению, которое американское правительство направило сирийским повстанцам, Соединенные Штаты советуют им принимать самостоятельные решения для блага народ, не рассчитывая на поддержку Вашингтона, пишет Reuters.

Кроме того, в администрации США заявили, что понимают тяжелые условия, с которыми повстанцы вынуждены сталкиваться, но настаивают на том, что нельзя нарушать действия зоны деэскалации.

22 июня под обстрел в Сирии попали американские военные советники. 15 июня Госдеп выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Президент Сирии Башар Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на страны Запада.

23 июня генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии.