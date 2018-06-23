Российские военные привезли 7,5 т гумпомощи в сирийский Кафр-Батна

Российские военные раздали 7,5 т гуманитарной помощи в сирийском населенном пункте Кафр-Батна в Восточной Гуте, сообщили в Центре по примирению враждующих стороны в Сирии.

Нуждающиеся получили продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.

«Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся пятистах семьях и пригласили их сегодня сюда», — рассказал глава поселения Тофик Бахадж.

Боевики покинули Кафр-Батна три месяца назад. После их ухода в населенном пункте был организован временный медпункт российских военных врачей, который способен за день обслуживать от 70 до 80 человек.