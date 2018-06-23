Боевики атаковали сирийских военных в зоне деэскалации

Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусра» атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации. Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По информации центра, в атаке приняли участие более 1 тыс. человек. Они напали на позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. «В настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои», — цитирует сообщение центра ТАСС.

Правительственные войска потеряли пять человек убитыми и 19 ранеными. Под удары террористов также попали мирные жители.

«Полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства, обратились через российский Центр примирения враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак «Джебхат ан-Нусры», — заявили в центре примирения.

22 июня в сирийской зоне безопасности Ат-Танфе попали под обстрел американские военные советники и их союзники. По итогам инцидента у коалиции не было потерь.