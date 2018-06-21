Жену премьер-министра Израиля обвинили в мошенничестве на $100 тыс.

Суд предъявил обвинение жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре в растрате около $100 тыс. из средств бюджета на личные нужды. Об этом пишет газета Times.

Как установили следователи, супруга премьера и бывший завхоз канцелярии премьера в Иерусалиме Эзра Сеидофф заплатили около $100 тыс. за услуги одного из самых известных в городе шеф-поваров. Его блюда доставляли в резиденцию главы кабмина с 2010 по 2013 год в обход существующего запрета на заказ ресторанных блюд при наличии повара в штате учреждения.

Помимо этого, женщинам вменяется в вину мошенничество при отягчающих обстоятельствах, нарушение общественного доверия и подделка документов. Так, завхоз и супруга премьера указывали недостоверные данные в финансовых отчетах домовладения, где работники кухни были обозначены как ремонтники.

Ранее лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинили в фиктивном трудоустройстве парламентской помощницы Катрин Гризе и растрате €300 тыс., которые ей выплачивались в качестве зарплаты. Сама политик отрицает эти обвинения.