Марин Ле Пен отрицает фиктивное трудоустройство помощницы

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила несогласие с обвинениями в фиктивном трудоустройстве парламентской помощницы Катрин Гризе, передает ТАСС. На своей странице в Twitter французский политик заявила, что представила в суде сотни документов, которые подтверждают работу ее сотрудницы.

«Я представила суду 655 документов, подтверждающих работу моего парламентского помощника. Суд отказывается принимать их во внимание под предлогом того, что я должна предоставить их Европарламенту, который меня об этом не просил», — написала она.

Ранее требование Европарламента к Ле Пен вернуть структуре €300 тыс., потраченных из ее фондов на зарплату помощницы, признал законным Европейский суд юстиции.

Европейский парламент обвинил французского политика в оплате средствами структур работу помощницы, которая занималась не европейскими делами, а деятельностью в партии, которую возглавляет Ле Пен, и потребовал вернуть деньги. Лидер «Национального объединения» оспорила это требование в Европейском суде юстиции.

J’ai versé au tribunal 655 pièces prouvant le travail de mon assistante parlementaire.

Le tribunal refuse d’en tenir compte au motif que j’aurais dû les fournir au Parlement européen, qui ne me les a pas demandées.

Ubu roi !

Je fais un pourvoi bien sûr. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 19 июня 2018 г.

В июне партия «Национальный фронт» сменила название на «Национальное объединение». Новое название одобрили 80,81% членов партии. Лидер партии считает, что старое название отпугивало избирателей.