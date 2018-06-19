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Марин Ле Пен отрицает фиктивное трудоустройство помощницы

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Фото: TASS/Roland Macri
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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила несогласие с обвинениями в фиктивном трудоустройстве парламентской помощницы Катрин Гризе, передает ТАСС. На своей странице в Twitter французский политик заявила, что представила в суде сотни документов, которые подтверждают работу ее сотрудницы.

«Я представила суду 655 документов, подтверждающих работу моего парламентского помощника. Суд отказывается принимать их во внимание под предлогом того, что я должна предоставить их Европарламенту, который меня об этом не просил», — написала она.

Ранее требование Европарламента к Ле Пен вернуть структуре €300 тыс., потраченных из ее фондов на зарплату помощницы, признал законным Европейский суд юстиции.

Европейский парламент обвинил французского политика в оплате средствами структур работу помощницы, которая занималась не европейскими делами, а деятельностью в партии, которую возглавляет Ле Пен, и потребовал вернуть деньги. Лидер «Национального объединения» оспорила это требование в Европейском суде юстиции.

В июне партия «Национальный фронт» сменила название на «Национальное объединение». Новое название одобрили 80,81% членов партии. Лидер партии считает, что старое название отпугивало избирателей.

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