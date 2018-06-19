Марин Ле Пен отрицает фиктивное трудоустройство помощницы
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила несогласие с обвинениями в фиктивном трудоустройстве парламентской помощницы Катрин Гризе, передает ТАСС. На своей странице в Twitter французский политик заявила, что представила в суде сотни документов, которые подтверждают работу ее сотрудницы.
«Я представила суду 655 документов, подтверждающих работу моего парламентского помощника. Суд отказывается принимать их во внимание под предлогом того, что я должна предоставить их Европарламенту, который меня об этом не просил», — написала она.
Ранее требование Европарламента к Ле Пен вернуть структуре €300 тыс., потраченных из ее фондов на зарплату помощницы, признал законным Европейский суд юстиции.
Европейский парламент обвинил французского политика в оплате средствами структур работу помощницы, которая занималась не европейскими делами, а деятельностью в партии, которую возглавляет Ле Пен, и потребовал вернуть деньги. Лидер «Национального объединения» оспорила это требование в Европейском суде юстиции.
J’ai versé au tribunal 655 pièces prouvant le travail de mon assistante parlementaire.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 19 июня 2018 г.
Le tribunal refuse d’en tenir compte au motif que j’aurais dû les fournir au Parlement européen, qui ne me les a pas demandées.
Ubu roi !
Je fais un pourvoi bien sûr. MLP
В июне партия «Национальный фронт» сменила название на «Национальное объединение». Новое название одобрили 80,81% членов партии. Лидер партии считает, что старое название отпугивало избирателей.