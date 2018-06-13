Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

Французский политик, основатель партии «Национальный союз» (ранее «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен попал в одну из больниц в пригороде Парижа, сообщает газета Le Monde.

Ле Пен, которому 20 июня должно исполниться 90 лет, находится под присмотром врачей со вторника, 12 июня. Причиной госпитализации политика стало переутомление.

Как отмечает RT, 13 июня он должен был участвовать в слушаниях по делу о разжигании им ненависти из-за заявлений о гомосексуальности, однако в связи с плохим самочувствием Ле Пена заседание перенесли на 3 октября.

1 июня партия «Национальный фронт», которую возглавляет дочь политика Марин Ле Пен, сменила название на «Национальный союз», поскольку прежнее название отпугивало избирателей.

Сам Жан-Мари Ле Пен счел переименование предательством.