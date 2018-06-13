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Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Французский политик, основатель партии «Национальный союз» (ранее «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен попал в одну из больниц в пригороде Парижа, сообщает газета Le Monde.

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Ле Пен, которому 20 июня должно исполниться 90 лет, находится под присмотром врачей со вторника, 12 июня. Причиной госпитализации политика стало переутомление.

Как отмечает RT, 13 июня он должен был участвовать в слушаниях по делу о разжигании им ненависти из-за заявлений о гомосексуальности,  однако в связи с плохим самочувствием Ле Пена заседание перенесли на 3 октября. 

1 июня партия «Национальный фронт», которую возглавляет дочь политика Марин Ле Пен, сменила название на «Национальный союз», поскольку прежнее название отпугивало избирателей. 

Сам Жан-Мари Ле Пен счел переименование предательством.

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