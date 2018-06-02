Партия Марин Ле Пен сменила название

Французская партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен, сменила название на «Национальный союз», сообщает в пятницу, 1 июня, BFM TV.

Новое название одобрили 80,81% членов партии.

При этом отец Марин – 89-летний Жан-Мари Ле Пен, который основал партию, счел переименование предательством.

В марте Ле Пен заявила, что хочет преобразовать «Национальный фронт» в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции, а прежнее название отпугивало избирателей.

9 февраля основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был исключен из ее рядов по решению суда.

В мае 2016 года на чрезвычайном заседании исполнительного бюро «Нацфронта» было принято решение временно приостановить членство Жан-Мари Ле Пена в партии. Поводом для конфликта стали высказывания политика во французской прессе.