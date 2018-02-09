Суд окончательно исключил Жан-Мари Ле Пена из «Нацфронта»

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен окончательно исключен из ее рядов. При этом политик сохранит за собой формальный статус почетного председателя партии.

Такое решение принял 9 февраля Апелляционный суд города Версаль, передает агентство France Presse.

Согласно решению суда, исключение Ле Пена из «Нацфронта» «не влияет на его статус почетного председателя партии».

Таким образом версальские судьи подтвердили решение, принятое в 2016 году судом города Нантер, где расположена штаб-квартира «Нацфронта» и отклонили ходатайство политика, который настаивал на полном восстановлении своего членства в основанной им в 1972 году партии.

Жан-Мари Ле Пен бессменно возглавлял «Национальный фронт» до 2011 года, когда по итогам внутрипартийного голосования председателем партии стала его дочь Марин Ле Пен.

В мае 2016 года на чрезвычайном заседании исполнительного бюро «Нацфронта» было принято решение временно приостановить членство Жан-Мари Ле Пена в партии. Поводом для конфликта стали высказывания политика во французской прессе.

В июне портал iz.ru писал, что Ле Пена не пустили на партийную встречу во французском городе Нантер.