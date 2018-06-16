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Прокуратура США обвинила руководство компании Theranos в обмане инвесторов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Руководству американской фирмы Theranos предъявлено обвинение в том, что они выманили у инвесторов, врачей и пациентов $700 млн. Информацию об этом распространила прокуратура города Сан-Хосе.

«Ответчикам предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью электронного подлога и по девяти пунктам в электронном подлоге», — цитирует сообщение ТАСС.

Theranos специализируется на разработке современных технологий в области анализов крови. Инвесторы, врачи и пациенты были введены в заблуждение заявлениями основательницы компании Элизабет Холмс о якобы ведущихся разработках и финансовом состоянии компании.

Ранее Элизабет Холмс выплатила штраф в размере $500 тыс. Кроме того, ей запретили занимать руководящие должности в частных компаниях в течение 10 лет.

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