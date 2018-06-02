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Бывшего заместителя мэра Томска арестовали по делу о мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Советский районный суд Томска арестовал до 31 июня бывшего заместителя мэра по капитальному строительству Владимира Костюкова.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, несмотря на просьбу Костюкова отправить его под домашний арест, суд принял решение о заключении его под стражу.

Чиновника, в ведении которого находились дороги и капитальное строительство, задержали 1 июня по подозрению в мошенничестве при строительстве площадки «Березовая» на территории Томского промпарка. По версии следствия, более 40 млн рублей были выплачены за невыполненные работы по завозу песка, передает ТАСС.

В ходе судебного заседания Костюков заявил, что написал заявление об увольнении.

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