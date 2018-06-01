Заммэра Томска задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя мэра Томска Владимира Костюкова задержали 1 июня по подозрению в мошенничестве, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

34-летнего Костюкова подозревают в мошенничестве при строительстве площадки «Березовая» на территории промышленного парка Томска, рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, были оплачены невыполненные работы по завозу песка на сумму более 40 млн рублей. Сообщается о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно информации на сайте городской администрации, Костюков отвечал в городе за капитальное строительство и дорожную деятельность. Также чиновник курировал программы газификации, дорожную деятельность, благоустройство территорий, освещение улиц, охрану окружающей среды и санитарное содержание.

По данным сайта kp.ru, Владимир Костюков занял кресло заммэра в декабре 2017 года. Ранее он чуть более года занимал должность начальника департамента капстроительства.

Промышленный парк «Томск» состоит из двух площадок. «Северная» площадью 115,6 га ориентирована на размещение производств в сферах металлообработки, химии, строительных материалов.

Площадка «Березовая» площадью 22,3 га ориентирована на размещение производств пищевой отрасли. Она располагается в северо-восточной части Томска в районе производственно-складской застройки.

Региональные власти ранее сообщали, что статус резидентов промпарка присвоен семи компаниям. Первые производства должны быть запущены в 2018 году.

В Челябинской области 14 мая задержали главу города Миасс Геннадия Васькова по подозрению в превышении должностных полномочий.