Омского депутата арестовали по подозрению в мошенничестве

Депутат заксобрания Омской области Сергей Калинин арестован. Его подозревают в причастности к мошенничеству с тарифами на газ.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, по версии следствия, компания «Омскгазсеть» в 2011–2018 годах за счет искусственного включения в тариф затрат на аренду газопроводов похитило у потребителей деньги. Точную сумму в СК не указали, но уточняется, что речь идет об особо крупных размерах.

Калинин — руководитель одной из аффилированных компаний, участвовавших в мошеннической схеме.

На прошлой неделе по этому же делу в качестве подозреваемого задержали главу «Омскгазсети» Александра Орлова. Он находится под домашним арестом.

В Следственном комитете добавили, что после получения информации из следственного управления ФАС пересмотрела тарифы на услуги транспортировки газа по газопроводам «Омскгазсети» и снизила их более чем в два раза.