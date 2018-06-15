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Омского депутата арестовали по подозрению в мошенничестве

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Фото: официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
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Депутат заксобрания Омской области Сергей Калинин арестован. Его подозревают в причастности к мошенничеству с тарифами на газ.

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Как сообщает региональное управление Следственного комитета, по версии следствия, компания «Омскгазсеть» в 2011–2018 годах за счет искусственного включения в тариф затрат на аренду газопроводов похитило у потребителей деньги. Точную сумму в СК не указали, но уточняется, что речь идет об особо крупных размерах.

Калинин — руководитель одной из аффилированных компаний, участвовавших в мошеннической схеме.

На прошлой неделе по этому же делу в качестве подозреваемого задержали главу «Омскгазсети» Александра Орлова. Он находится под домашним арестом.

В Следственном комитете добавили, что после получения информации из следственного управления ФАС пересмотрела тарифы на услуги транспортировки газа по газопроводам «Омскгазсети» и снизила их более чем в два раза.

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