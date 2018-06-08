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Тверского министра задержали в Москве за поджог автомобиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве 8 июня задержали за поджог автомобиля министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и трех соучастников преступления, Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, ночью 19 марта подозреваемые вблизи жилого дома по Харьковскому проезду из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное повреждение автомобиля марки Toyota Highlander, причинив владельцу транспортного средства ущерб на сумму более 1 млн рублей», — приводит слова Ивановой ТАСС.

Следствие ходатайствует об аресте министра и его подельников. 

Шафороста назначили министром в апреле 2016 года, до этого он работал в правоохранительных органах. В правительстве Тверской области он отвечает за эффективность использования бюджетных средств.

2 июня районный суд Томска арестовал до 31 июня экс-заместителя мэра города по капитальному строительству Владимира Костюкова по подозрению в мошенничестве.

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