Суд арестовал пытавшегося купить пост главы МВД Дагестана полицейского

Пресненский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в даче взятки сотрудника управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Он пробудет в СИЗО до 5 августа.

Хизриев после оглашения постановления заявил, что его «красиво подставили», передает ТАСС.

Ранее 7 июня полицейский говорил, что с обвинениями не согласен.

Хизриев, занимавший пост руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Дагестану, был задержан сотрудниками управления собственной безопасности МВД России 5 июня. По версии следствия, он хотел «купить» пост главы МВД Дагестана за $6 млн и весной 2017 года передал посредникам треть этой суммы.

За день до этого президент России Владимир Путин продлил на один год контракт действующего главы МВД республики Абдурашида Магомедова.