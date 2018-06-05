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Задержан высокопоставленный офицер МВД Дагестана

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Фото: respublic.net
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Начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева задержали в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД России. 

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В ведомстве не уточнили, в рамках какого дела проходило задержание. По словам собеседника агенства, в настоящее время проводятся мероприятия «по закреплению доказательственной базы».

Ведется служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении Хазриевым службы в МВД.

В начале февраля в Дагестане прошла  масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы регионального правительства  Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях на 100 млн рублей из бюджета. 

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