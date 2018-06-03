Опубликовано видео с места ликвидации боевика в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись операции, подтверждающей ликвидацию главаря банды боевиков в Дагестане, причастных к террористическим преступлениям.

Боевика ликвидировали в ходе боестолкновения с силовиками в Цумадинском районе Дагестана. Им оказался лидер цумадинской бандгруппы Шамиль Алиев 1990 года рождения, отказавшийся сложить оружие, после чего вступивший в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ, передает «Федеральное агентство новостей».

В воскресенье в двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО).