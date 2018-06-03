Режим КТО введен в одном из районов Дагестана

В двух населенных пунктах Цумадинском района Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в республиканском Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что режим действует и в окрестностях района.

«На отдельном участке Цумадинского района, включая села Кванада и Гимерсо, введен режим КТО с 04:15 мск. Идут поиски боевиков и их пособников», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

21 апреля режим КТО вводился в Дербентском районе Дагестана. В ходе проведения двух спецопераций силовики нейтрализовали четверых боевиков.