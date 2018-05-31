ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 14 регионах России

ФСБ и МВД пресекли каналы поставок оружия на территории России. Незаконный оборот вели в 14 регионах. Полицейские изъяли 19 гранат, три мины и 83 единицы огнестрельного оружия. При обысках обнаружено 23 взрывателя различных модификаций и свыше 5 кг пороха. 32 человек подозревают в приобретении, изготовлении и сбыте средств поражения. Четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов прекратили свою деятельность.