Прямой эфир

ФСБ предупредила об угрозе украинских диверсантов для России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск проникновения украинских диверсантов на территорию Крыма и Ростовской области пока сохраняется. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, на данных направлениях также возможен незаконный провоз боеприпасов и оружия через границу, а сторонники праворадикальных сил осуществляют провокации в отношении российских граждан, пересекающих границу, пишет «РИА Новости».

Грубость и некорректное поведение нередко позволяют себе украинские пограничники. Бывают случаи, когда они препятствуют проезду россиян. Находящиеся в акватории Черного моря и следующие в порты Крыма российские суда все чаще попадают под удар.

При этом, замдиректора отметил, что службам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима позволяют принимаемыми пограничниками меры.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 2018 году отмечается 100-летие российской пограничной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ выявила свыше 1,4 тыс. подозреваемых в терроризме в 2017 году
ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017