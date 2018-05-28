ФСБ предупредила об угрозе украинских диверсантов для России

Риск проникновения украинских диверсантов на территорию Крыма и Ростовской области пока сохраняется. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, на данных направлениях также возможен незаконный провоз боеприпасов и оружия через границу, а сторонники праворадикальных сил осуществляют провокации в отношении российских граждан, пересекающих границу, пишет «РИА Новости».

Грубость и некорректное поведение нередко позволяют себе украинские пограничники. Бывают случаи, когда они препятствуют проезду россиян. Находящиеся в акватории Черного моря и следующие в порты Крыма российские суда все чаще попадают под удар.

При этом, замдиректора отметил, что службам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима позволяют принимаемыми пограничниками меры.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 2018 году отмечается 100-летие российской пограничной службы.