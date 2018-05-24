Глава Дагестана не исключил новых чисток среди чиновников

Глава Дагестана Владимир Васильев не исключил продолжения задержаний в чиновничьем аппарате республики. Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ-2018.

«Это практически возможно. Это будет продолжаться, пока люди занимаются преступной деятельностью», — приводит его слова «РИА Новости».

Васильев также добавил, что в Дагестане продолжают работу силовики из Москвы.

По его словам, в регионе нужно системно подходить к борьбе с коррупцией: не только привлечь виновных к ответственности, но и заменить их людьми, работающими на благо общества.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях на 100 млн бюджетных рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая.