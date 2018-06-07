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Полковник МВД Дагестана не признал вину во взятке

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Начальник оперативно-разыскной части (ОРЧ) собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев не признал себя виновным в попытке «купить» за $6 млн пост министра МВД Дагестана.

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«С обвинением я не согласен», — приводит слова Хизриева «РИА Новости».

Следствие полагает, что весной 2017 года он передал соучастникам $2 млн в качестве части оговоренной взятки. Посредники утверждают, что деньги должны были посодействовать назначению Хизриева на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов России.

Полковника задержали 5 июня сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. 

За день до этого президент России Владимир Путин официально продлил контракт действующего министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова еще на год.

 

В феврале в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция, в результате которой были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях из бюджета на общую сумму 100 млн рублей. 

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