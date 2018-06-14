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Главу Серпуховского района Подмосковья арестовали на два месяца

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кардашов Антон
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Суд арестовал на два месяца главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету в размере около 63 млн рублей. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2018 года», — приводит «РИА Новости» слова судьи Юлии Сафиной.

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По версии следствия, чиновник передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка региона, не имея на это законных обоснований. Сделки проводились в период с 2008 по 2014 год. В результате ущерб средствам региона составил 62,8 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Сам Шестун свою вину не признает.

Обыски в доме чиновника прошли в среду, 13 июня. В тот же день его доставили на допрос в Следственный комитет, а 14 июня — предъявили обвинение.

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