Прямой эфир

Главе Серпуховского района Шестуну предъявлено обвинение

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие предъявило обвинение главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Об этом сообщила в четверг, 14 июня, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она уточнила, что чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, что грозит заключением на срок от трех до десяти лет.

«Также в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2018 года в отношении главы Серпуховского района», — цитирует представителя суда «РИА Новости».

Обыски в доме Шестуна проводились в среду, 13 июня, с 6 утра. Вечером его доставили на допрос в Следственный комитет РФ. 

По данным СМИ, его обвиняют в незаконном распоряжении земельными участками общей площадью более 10 га в деревне Борисово. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео задержания главы Серпуховского района Подмосковья
Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос в СК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017