Главе Серпуховского района Шестуну предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Об этом сообщила в четверг, 14 июня, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она уточнила, что чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, что грозит заключением на срок от трех до десяти лет.

«Также в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2018 года в отношении главы Серпуховского района», — цитирует представителя суда «РИА Новости».

Обыски в доме Шестуна проводились в среду, 13 июня, с 6 утра. Вечером его доставили на допрос в Следственный комитет РФ.

По данным СМИ, его обвиняют в незаконном распоряжении земельными участками общей площадью более 10 га в деревне Борисово.