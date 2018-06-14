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Опубликовано видео задержания главы Серпуховского района Подмосковья

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Фото: facebook.com
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В Сети появилось видео задержания главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают чиновника в машину, чтобы увезти на допрос в Следственный комитет.

Шестун был задержан 13 июня в рамках расследования уголовного дела. Ему вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду 2013 года.

Также в среду в доме чиновника и здании районной администрации сотрудники ФСБ провели обыски.

При этом в апреле и мае в администрации уже проводились обыски. Тогда, как сообщает «РИА Новости», были изъяты документы за 2007–2008 годы.

Адвокат Шестуна Павел Беспалов отметил, что на допросе его подзащитный проходит как подозреваемый.

«Он доставлен в Следственный комитет для допроса. Речь идет только о допросе. Поскольку он меня пригласил в качестве защитника, по всей вероятности, допрос будет в качестве подозреваемого», –– цитирует его «Интерфакс».

14 июня следствие намерено ходатайствовать в Басманный суд о заключении Шестуна под стражу.

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