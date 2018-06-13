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Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос в СК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна доставили на допрос в Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела о должностном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что сотрудники ФСБ продолжают обыски в доме чиновника, в настоящее время следственные действия уже близятся к завершению. В чем подозревается Шестун, пока неизвестно. Отмечается, что по итогам допроса следствие определится с мерой пресечения.

Ранее пресс-служба главы Серпуховского района сообщила, что обыски в доме Шестуна начались в среду, 13 июня, в 6:00.

Шестун возглавляет Серпуховский муниципальный район с 2003 года.

В Московской области 15 мая были задержаны первый замглавы администрации сельского поселения Данковское, главный эксперт отдела капитального строительства администрации Серпуховского района и директор автономной некоммерческой организации. Их подозревают в незаконной продаже муниципальных земель и хищениях денежных средств на сумму 2,6 млн рублей.

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