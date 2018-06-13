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В доме главы Серпуховского района Подмосковья провели обыск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Силовики проводят обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Ведущие к дому улицы перекрыты.

«В 6:00 в дом главы Серпуховского района ворвались 40 человек в масках. <…> Оцепление держат до сих пор, внутри проходит обыск, адвоката не пустили», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы главы муниципалитета.

По данным собеседника агентства, правоохранители, возможно, ищут документы о выделении участка земли в районе.

«Они не представляются, у них нет опознавательных знаков. Даже адвокату они не представились», — добавили в пресс-службе.

Шестун возглавляет Серпуховской муниципальный район с 2003 года.

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