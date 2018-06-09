СК проводит обыски в администрации Шлиссельбурга

В администрации Шлиссельбурга в субботу, 9 июня, проходят обыски. Оперативные мероприятия организованы в рамках расследования обстоятельств обрушения потолка в бассейне, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент случился 7 июня. Часть кровли упала в бассейн, где купались дети. Мальчик и девочка восьми лет были госпитализированы, передает телеканал «78». Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Местные жители заметили аварийное состоянии бассейна еще в 2017 году.

Ранее стало известно, что восьмилетнего мальчика затянуло во всасывающий фильтр в бассейне спорткомплекса в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 10 мая. Подростка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Возбуждено уголовное дело.