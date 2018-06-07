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Опубликовано видео обрушения потолка в бассейне Шлиссельбурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Телеканал «78» публикует видео обрушения потолка в бассейне Шлиссельбурга, в результате которого пострадали дети.

Инцидент произошел в четверг, 7 июня. В результате происшествия пострадали два ребенка — мальчик и девочка восьми лет. Они доставлены в ближайшую больницу. 

У мальчика диагностирована рана теменной области и сотрясение головного мозга. Девочка в настоящий момент проходит обследование.

По данным телеканала, произошло обрушение части второго перекрытия потолка. На месте происшествия работают правоохранительные органы и представители экстренных служб. Также ожидается приезд представителей администрации Шлиссельбурга.

21 мая в школе в Ступине произошло обрушение потолка во время занятий. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

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