Обрушение пола в казанском супермаркете попало на видео

YouTube-канал Dey TV опубликовал видео обрушения пола в супермаркете «Пятерочка» в Казани.

Судя по надписи в кадре, инцидент произошел вечером 4 июня. На записи видно, как в торговом зале, по которому ходят покупатели, неожиданно уходит вниз часть пола. В образовавшуюся дыру падает холодильник с продуктами и часть стеллажей.

Местный портал «Про Казань» уточняет, что инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Дежнева. После обрушения пола в помещении сработала сигнализация, призывающая всех выйти.