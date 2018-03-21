Туристический автобус провалился в асфальт в центре Москвы

Туристический автобус провалился задним колесом в дыру в асфальте в центре Москвы, сообщили порталу iz.ru в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

ЧП произошло в районе Дегтярного переулка. Из-за обильных осадков там просел асфальт, куда и угодило транспортное средство.

Ведутся восстановительные работы.

Ранее портал iz.ru узнал, что январь 2018 года установил рекорд по автобезопасности. Месяц продемонстрировал самый низкий за девять лет показатель смертности на дорогах.