Под обрушившейся стеной заброшенной стройки на Ставрополье погиб ребенок

Ребенок стал жертвой обрушившейся стены на заброшенной стройке в Апанасенковском районе Ставропольского края, сообщило региональное управление МЧС.

«На данной стройке играли трое несовершеннолетних детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата», — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, обстоятельства выясняются.

22 мая фрагмент забора, огораживающий школьный двор, упал на восьмилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

Со слов свидетелей происшествия, часть ограждения упала на ребенка в тот момент, когда он пытался пролезть через него.