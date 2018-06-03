Под обрушившейся стеной заброшенной стройки на Ставрополье погиб ребенок
Ребенок стал жертвой обрушившейся стены на заброшенной стройке в Апанасенковском районе Ставропольского края, сообщило региональное управление МЧС.
«На данной стройке играли трое несовершеннолетних детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата», — цитирует сообщение ТАСС.
Инцидент произошел в субботу, 2 июня, обстоятельства выясняются.
22 мая фрагмент забора, огораживающий школьный двор, упал на восьмилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.
Со слов свидетелей происшествия, часть ограждения упала на ребенка в тот момент, когда он пытался пролезть через него.