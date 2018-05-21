Стена здания обрушилась на территории школы в Смоленске

В Смоленске обрушилась стена здания, находящегося на территории общеобразовательной школы № 20. В результате инцидента пострадал один ребенок.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональные СМИ, речь идет о хозяйственной постройке. Обломками стены засыпало одного из учеников учреждения. Сейчас он находится в больнице с различными травмами. По некоторым данным, у него повреждены нога и бок.

23 апреля потолок рухнул на учеников столичной гимназии. Школьники получили легкие травмы: ссадины, порезы и царапины. 21 мая Следственный комитет начал проверку по данному факту.