СКР начал проверку после обрушения потолка в подмосковной школе

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в школе в Ступино во время занятий. Об этом сообщили в ГСУ СК по столице.

Инцидент произошел 21 мая в средней школе № 2. Потолок упал на учеников прямо во время урока. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Известно, что в 2017 году в учебном заведении завершился ремонт, на проведение которого было затрачено более 30 млн рублей. Проводится доследственная проверка по факту случившегося, сообщает РИАМО.

23 апреля потолок рухнул на учеников столичной гимназии. Школьники получили легкие травмы: ссадины, порезы и царапины.