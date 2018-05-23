Школьный забор упал на восьмилетнего мальчика в Оренбурге

Фрагмент забора, огораживающий школьный двор, упал на восьмилетнего мальчика. Ребенок было госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Инцидент произошел во вторник, 22 мая, около 18:00, на территории одной из общеобразовательных школ. Со слов свидетелей происшествия, часть ограждения упала на ребенка в тот момент, когда он пытался пролезть через него, сообщает РИА «Оренбуржье».

Мальчик был госпитализирован в городскую больницу для обследования. По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Будет дата правовая оценка действиям должностных лиц.

Недавно в Тульской области шестилетний мальчик погиб после падения на него бетонного забора возле одной из новостроек.