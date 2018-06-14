Оренбургский министр попался на хищении бюджетных денег

Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.

Было установлено, что в Оренбуржье в 2015–2016 годах представители одной из компаний агропромышленного комплекса «СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей.

По версии следствия, к хищению денег причастны Маслов и глава «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов, который также задержан.

Вопрос об избрании им меры пересечения и предъявлении обвинения будет решен в ближайшее время.

Ранее в мае был задержан министр лесного хозяйства Пензенской области по делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.