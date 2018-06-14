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Оренбургский министр попался на хищении бюджетных денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.  

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Было установлено, что в Оренбуржье в 2015–2016 годах представители одной из компаний агропромышленного комплекса «СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей. 

По версии следствия, к хищению денег причастны Маслов и глава «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов, который также задержан. 

Вопрос об избрании им меры пересечения и предъявлении обвинения будет решен в ближайшее время. 

Ранее в мае был задержан министр лесного хозяйства Пензенской области по делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

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