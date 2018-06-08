Топ-менеджера «Роснано» обвинили в хищении 200 млн рублей

Управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова обвинили в хищении 198,5 млн рублей. Об этом заявил следователь в Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его повторном аресте.

«Совершено хищение имущества «Роснано» группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Похищены деньги со счета проектной компании «Вакуум», — приводит слова следователя «РИА Новости».

Он добавил, что средства были растрачены на личные цели.

Горькова арестовали в 2017 году по делу о злоупотреблении полномочиями. Он причинил ущерб корпорации в размере более 738 млн рублей. Предельный срок его содержания под стражей по этой статье истекает в пятницу, 8 июня.

«ЭСТО-Вакуум» занимается разработкой и производством автоматизированного вакуумно-технологического оборудования. В 2011 году «Роснано» стало стало владельцем 14,28% долей уставного капитала этой компании.