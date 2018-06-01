Следствие, дели

Еще одна жирная клякса на репутации отечественной правоохранительной системы — из уголовного дела полковника Захарченко исчезла часть суммы, изъятой у фигуранта скандала. Во всяком случае СКР начал проверку по факту недостачи, об этом сообщают сразу несколько источников СМИ. К слову, следственные сейфы далеко не самое надежное хранилище ценных вещдоков. И дело Захарченко не единственный позор силовиков в этом плане. В ситуации разбирался портал iz.ru.

Если раньше следователи бились над тем, чтобы узнать, откуда у полковника появились 8 млрд рублей, то теперь им предстоит выяснять, куда делись из этой суммы примерно 250 млн рублей в иностранной валюте (данные разнятся, в какой именно). По данным «Интерфакса» со ссылкой на источник, СКР проверяет организации ведомства, причастные к перевозке денег, а также условия хранения конфискованной астрономической суммы.

В распоряжении телекомпании РЕН ТВ оказался запрос следователей в Сбербанке России. В тексте говорится о том, что 27 апреля представитель СКР передал начальнику кассово-инкассаторского центра «Волгоградский» ПАО «Сбербанк России» 44 опечатанных коробки с наличными, которые были пересчитаны с 27 апреля по 2 мая. К слову, по информации издания речь идет о хищении примерно 5 млн долларов США (около 300 млн рублей).

В Сбербанке отказались комментировать ситуацию изданию. «В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, просим адресовать свои вопросы к ним», — говорится в ответе телеканалу.

Повеселили полковника

«А вообще на самом деле мы нисколько не удивились. В нашей стране всё возможно. Мы скорее бы поразились, если бы с деньгами ничего не случилось с учетом отношения к ним. Деньги укладывали в какие-то странные коробки, куда-то грузили, непонятно, где хранили, и т.д. Забавно, что, когда деньги конфисковали, отдельные сотрудники правоохранительных органов прям так и говорили: «Это наша добыча. Наш военный трофей», — прокомментировал «Московскому комсомольцу» новый поворот в деле адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

sledstvie1 Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По мнению адвоката, на ход расследования похищение денег никак не повлияет. «Изначально они проходили в деле как вещдок, но потом это постановление было отменено. То есть деньги уже год как не считаются вещественным доказательством (и не только эти, но и те 92 тыс., которые были у Захарченко при задержании)», — уточнил юрист.

Сам факт пропажи денег из дела «повеселил» Захарченко, пишет издание. Дескать, ему стало даже легче от осознания того, что деньги испарились.

К слову, в среду суд в очередной раз продлил полковнику Захарченко срок содержания под стражей на два месяца.

Кто виноват?

Изъятые в квартире фигуранта расследования деньги были сразу перевезены в Федеральное казначейство, утверждает источник РБК, близкий к следствию.

«В июне-июле прошлого года деньги помещались в институт ФСБ для проведения генетической экспертизы. После возврата их сразу направили в казначейство. После обращения в госсобственность они должны были остаться в казначействе и попасть в федеральный бюджет. Зачем их могли везти в Сбербанк, я с трудом могу представить», — уточнил изданию собеседник.

sledstvie2 Наличные после всех экспертиз направляются в финансовое подразделение Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Между тем источник портала iz.ru, знакомый с процедурой хранения денег, фигурирующих в уголовных делах, не видит ничего странного в том, что деньги были переданы банку на хранение.

«Наличные после всех положенных мероприятий — экспертиз, исследований — направляются в финансовое подразделение правоохранительного ведомства — финансовое управление или департамент, приспособленный для операций с деньгами. У каждого такого подразделения есть счета в тех или иных банках. В данном случая, судя по всему, у СКР договор со Сбербанком», — рассказывает собеседник. По его словам, в этой ситуации фатальная ошибка могла быть допущена при пересчете денег.

«На каждой стадии при пересчете должен был присутствовать представитель СК, несущий ответственность за сохранность денежной массы», — считает источник.

Другие источники в СКР утверждают, что под подозрением находятся в первую очередь инкассаторы. «Ведь кроме сотрудников инкассации в специальном броневике Сбербанка не было посторонних людей. Следователи СК РФ и спецназа ФСБ РФ ехали за бронемашиной следом. Будем сейчас разыскивать броневик, в котором перевозили миллионы полковника Захарченко, а также записи с видеорегистраторов, установленных в салоне автомобиля», — сообщил источник.

sledstvie3 Под подозрением находятся в первую очередь инкассаторы Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Дело бывшего замначальника управления ГУЭБиПК Захарченко не сходит с первых полос СМИ с сентября 2016 года. Тогда при обыске квартиры, оформленной на сестру высокопоставленного офицера, были найдены $120 млн и €2 млн наличными. По одной версий, эти средства были выведены из активов Нота-банка, по другой — это «общак» коррумпированных офицеров МВД, аккумулированный из взяток от руководителей крупных предприятий. Захарченко инкриминируют несколько эпизодов взяток. У полковника и его родственников были найдены средства на сумму около 8,5 млрд рублей. Также под следствием оказался родной отец Захарченко, которого следствие обвинило в присвоении средств в крупном размере.

Сейф с дырой

Увы, ситуация с кражей арестованных следствием денег по делу Захарченко — не единственный пример небрежного отношения к деньгам. В январе текущего года в Подмосковье был задержан Юрий Цукерман, который был обвинен в хищении 215 млн рублей, изъятых по делу «бога Кузи». Эти средства, как считает следователь, руководитель секты Андрей Попов обманом завладел у своей «паствы» и они хранились в уголовном деле.

sledstvie4 Руководитель секты «бога Кузи» Юрий Цукерман, обвиненный в хищении 215 млн рублей вещественных доказательств по делу сектантов Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Деньги долгое время фигурировали в деле, пока права на них через суд не заявил Цукерман, бывший сожитель предполагаемой сообщницы Кузи Жанны Фролушкиной. Он заявил о том, что якобы передал на ответственное хранение изъятую правоохранителями сумму бывшей пассии, предоставив в инстанцию липовый договор.

Таким нехитрым способом дважды судимому за мошенничество человеку удалось без проблем получить миллионы — на основании судебного решения центр финобеспечения столичного главка полиции перевел на его счет в Сбербанке всю сумму. Почему-то изначально следствие не забило тревогу по этому поводу, но когда всё же афера вскрылась, часть денег растворилась. Как писал «Коммерсант», арестовать удалось лишь 85 млн рублей и автомобиль фигуранта расследования.

Напомним, следствие обвиняло Андрея Попова в создании тоталитарной секты и руководстве ей, а также в хищениях средств у адептов течения. Секта, созданная в 2007 году, отличалась жестокой внутренней организацией. В частности, за провинности «бог Кузя» (так называл себя Попов) наносил “неверным» от 100 до 1,2 тыс. ударов плеткой, резиновым тапком, ремнем и руками. Попов и его предполагаемые сообщники были задержаны в 2015 году. Во время обысков у них было изъято свыше 43 млн рублей и $100 тыс., а также экзотические животные.

11 января текущего года Пресненский суд Москвы частично прекратил уголовное преследование лидера секты и его соучастников по статье об организации религиозного объединения за истечением срока давности преступления. В итоге «бога Кузю» и его единомышленников будут судить лишь по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

sledstvie5 Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По данным «Коммерсанта», неизвестна судьба части наличных по еще одному скандальному расследованию — делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина. До обращения в доход государства так и не дошла значительная сумма, утверждает источник издания в правоохранительных органах, не уточняя размер пропажи. О назначении расследования и его результатах ничего не известно. Напомним, Александр Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.