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Названа сумма похищенных арестованных денег Захарченко

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Более $5 млн было похищено в ходе расследования уголовного дела из арестованных денег бывшего полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.

Как удалось выяснить телеканалу РЕН ТВ, под подозрение попали сотрудники сразу нескольких ведомств. В их число входят инкассаторы, полицейские конвоя и сотрудники одного из подразделений Сбербанка России, в котором происходил перерасчет изъятых у офицера миллиардов.

По предварительным данным, денежные средства были похищены как во время перевозки из суда в суд конвойными полицейскими и инкассаторами, а также сотрудниками финансово-кредитного учреждения во время их перерасчета.

В ближайшее время следователи собираются проверить на полиграфе всех, кто контактировал и перевозил деньги, изъятые из квартиры Захарченко. 

Полковник МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей, после этого ему были предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. Во время обыска в квартире его сестры был также обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте.

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