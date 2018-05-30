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Адвокат прокомментировал пропажу арестованных денег полковника Захарченко

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Александр Горбатенко, адвокат полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий, заявил, что Следственный комитет России не уведомлял защиту экс-полицейского о пропаже арестованной части денег, изъятых в ходе обыска.

«До нас доходили слухи о пропаже денег <...> при пересчете, но следствие нас не оповещало о следственных мероприятий», — приводит слова Горбатенко «РИА Новости».

30 мая Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту хищения средств, изъятых из квартиры полковника. В ближайшее время следователи намерены проверить на полиграфе всех, кто контактировал и перевозил деньги из квартиры Захарченко.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Во время обыска в квартире Захарченко были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.

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