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Арестованные деньги полковника Захарченко украли

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку о хищении денег, изъятых из квартиры полковника Дмитрия Захарченко. Проверка поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР К. Криворотову, сообщает РЕН ТВ.

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Полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем ему предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых бывший силовик объяснить не смог.

В сентябре 2017 года гражданскую жену полковника задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребенком, где тот находился с друзьями семьи. СК заподозрил Пестрикову в попытке хищения $16 млн у своей знакомой Лилии Горшковой. Следствие утверждало, что это средства полковника Захарченко.

Деньги на счетах ВТБ24 на имя Горшковой арестовали в рамках уголовного дела против бывшего полицейского. Однако впоследствии дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления. В мае против нее возбудили новое дело о фальсификации доказательств.

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