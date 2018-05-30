Контактировавших с деньгами Захарченко проверят на детекторе лжи

Следователи проверят на полиграфе всех, кто контактировал и перевозил деньги, изъятые из квартиры полковника Дмитрия Захарченко, передает телеканал РЕН ТВ.

30 мая стало известно, что часть средств, арестованных в рамках уголовного дела против экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК Захарченко, похитили. По данным телеканала, пропало более $5 млн. Проверкой займется генерал-майор юстиции, следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) России Константин Криворотов.

Полковника МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей, затем ему предъявили обвинения еще по нескольким эпизодам. При обыске в квартире его сестры следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте.

В сентябре 2017 года гражданскую жену Захарченко — Анастасию Пестрикову задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр. СК заподозрил ее в попытке хищения $16 млн у своей знакомой Лилии Горшковой. Позднее средства на ее имя в банке ВТБ24 арестовали в рамках уголовного дела. Следствие утверждало, что это деньги полковника. Впоследствии дело в отношении Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления. Однако в мае против нее возбудили новое дело о фальсификации доказательств.