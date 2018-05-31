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Сбербанк переадресовал вопрос о пропавших деньгах Захарченко СК РФ

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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В Сбербанке переадресовали вопрос о деньгах, пропавших из дела полковника полиции Дмитрия Захарченко, к Следственному комитету РФ. Кредитная организация отказалась комментировать операцию своего клиента.

«Сбербанк не комментирует операции своих клиентов. В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, просим адресовать свои вопросы к ним», — цитирует «Ридус» заявление пресс-службы Сбербанка.

Ранее стало известно, что приставы не досчитались €3 млн из изъятых средств, которые должны были пойти в государственную казну.

В настоящее время сотрудники СК выясняют, каким образом могли исчезнуть деньги, проходящие по уголовному делу.

Следственный комитет в апреле текущего года передал 44 коробки с наличными начальнику кассово-расчетного центра «Волгоградский» ПАО «Сбербанк России».

Работники банка должны были пересчитать полученные средства. Когда в кредитную организацию пришли специалисты, которые должны были передать деньги в казну, они обнаружили расхождение в сумме. Правоохранительные органы опрашивают инкассаторов и сотрудников банка.

По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, изъятые миллионы не должны были оказаться в Сбербанке.

Он рассказал, что для проведения генетической экспертизы в июне-июле 2017 года деньги помещались в институт ФСБ. «После возврата их сразу направили в казначейство. После обращения в госсобственность они должны были остаться в казначействе и попасть в федеральный бюджет», — заявил он.

Дмитрия Захарченко официально не уведомляли о пропаже денег. Об этом рассказал его адвокат Владимир Горбатенко.

«Мы эту информацию получили из неофициальных источников и пока считаем это слухами», — пояснил юрист.

Экс-сотрудника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток. Бывший полковник полиции находится под арестом с сентября 2016 года.

Следствие обнаружило 9 млрд рублей в разной валюте в квартире сестры Захарченко.

Суд постановил в декабре 2017 года изъять эти деньги в пользу государства.

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