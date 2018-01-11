С «бога Кузи» сняли обвинение в создании секты

Пресненский суд Москвы в четверг, 11 января, прекратил уголовное дело лидера религиозной секты Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», в части обвинения в организации религиозного объединения. Судья удовлетворила соответствующие ходатайства адвокатов за истечением срока давности.

Сообщается, что аналогичное решение судья приняла и в отношении остальных обвиняемых. В ходе заседания требование адвокатов поддержало и гособвинение.

Таким образом, у всех подсудимых осталось обвинение только по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Портал iz.ru писал о том, что Попов отрицает вину по всем статьям обвинения. Ранее во время предварительных слушаний суд продлил ему арест до 28 мая 2018 года. Сообщается, что ни один из бывших адептов не пришел поддержать «бога Кузю» на судебном заседании.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в 2015 году. При обысках оперативники обнаружили у них около 43 млн рублей и более $100 тыс., а также специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях.